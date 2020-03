Ældre Sagen Fredensborg aflyser alle arrangementer på ubestemt tid. Arkivfoto.

Ældre Sagen Fredensborg aflyser alle arrangementer

Alle lokalforeningens aktiviteter og arrangementer er indstillet på ubestemt tid

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 13. marts 2020 kl. 08:43

Som følge af risikoen for coronasmitte aflyser Ældre Sagen Fredensborg nu alle arrangementer og aktiviteter på ubestemt tid.

Det fortæller lokalforeningens formand Erling Vraa i en pressemeddelelse.

"Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger ift. Coronavirus/covid-19-beredskab, Vi er klar over, at det vil få stor indflydelse på vore ca. 7.600 medlemmers hverdag, at de nu står helt uden alle vore mange aktiviteter i den nærmeste fremtid," siger han.

Ingen vej udenom Han fortsætter:

"Vi arbejder jo netop især med at skabe sociale relationer, og bekæmpe ensomhed hos de ældre. Men da netop denne aldersgruppe er særlig truet, er der ingen vej udenom. Vi følger myndighedernes anvisninger. Da det medfører, at al personlig kontakt er udelukket, så vil vores besøgsvenner arbejde via telefonisk kontakt, så vi kan opretholde forbindelsen," lyder det.

"Alle vores faste aktiviteter er indstillet, ligesom koncerter og møder er aflyst. Fredensborg kommune har meddelt os, at alle kommunale idrætshaller, fritidsfaciliteter samt kultur- og foreningshuse er lukket fra 12. marts og indtil videre. Bibliotekerne er også lukkede, og skolerne holder lukket fra på mandag. Alt i alt en usædvanlig situation, som vi ikke har oplevet i mands minde," lyder det fra Erling Vraa.

Penge retur "Alle foranstaltningerne giver naturligvis en masse arbejdsopgaver for foreningen, og det arbejder vi naturligvis på med det samme. En af de store arbejdsopgaver bliver tilbagebetaling til medlemmerne. Hvis man er tilmeldt en aktivitet, og allerede har betalt, så får man en mail fra Ældre Sagen. Efterfølgende skal man sende registreringsnr. og kontonr. til formanden Erling Vraa på erlingvraa@hotmail.com. Pengene bliver så sendt retur, lige så hurtigt vi kan overskue situationen. Man skal huske at skrive, hvilket arrangement man skulle have deltaget i. Da der er mere end 600, der skal have penge retur, går der lige lidt tid, derfor håber vi på tålmodig fra medlemmernes side," skriver han.

"Ældre Sagen Fredensborg vender tilbage med information, efterhånden som vi modtager retningslinjer fra Ældre Sagens hovedbestyrelse. Vi vil ligeledes løbende orientere omkring situationen på vores hjemmeside: www.aeldresagen.dk/fredensborg," fremgår det.

