Nordsjællands Politi sigtet onsdag en ældre kvinde for vold, efter et voldeligt optrin i Fredensborg. Arkivfoto.

67-årig kvinde gik amok: Gav mand et knytnæveslag i ansigtet

En ældre kvinde blev onsdag sigtet for vold efter hun gav en 55-årig mand en knytnæveslag på næsen

En 55-årig mand fra Fredensborg fik onsdag klokken 10.33 et knytnæveslag på næsen af en 67-årig kvinde, som mente, at han havde punkteret et eller flere dæk på kvindens bil.