Artiklen: 45-årig sigtet for vold: Gav billist et knytnæveslag i ansigtet

45-årig sigtet for vold: Gav billist et knytnæveslag i ansigtet

VOLD En 45-årig mand blev onsdag aften anholdt og sigtet for vold efter han gav en 44-årig mand et knytnæveslag i ansigtet. Det skete klokken 20.39 på Teglgårdsvej i Humlebæk, hvor de begge kom kørende i bil.

Den 44-årige mente dog, at den 45-årige kørte så usikkert og hasarderet, at han fulgte den 45-årige. Da den 45-årige parkerede sin bil, gik den 44-årige over til ham for at få ham i tale.

Men den 45-årige reagerede altså ved at tildele den 44-årige et knytnæveslag i ansigtet. Den 45-årige blev anholdt, sigtet for vold og afhørt af politiet. Herefter blev han løsladt igen.