42-årig sigtet for spritkørsel

SPRITKØRSEL En 42-årig mand blev mandag eftermiddag klokken 13 sigtet for spirituskørsel på Kirkeltevej i Humlebæk.

Mandens promille var ifølge alkometeret et godt stykke over de tilladte 0,5 og han blev taget med på politigården, hvor en læge blev tilkaldt til at tage en blodprøve, som skal fastlægge mandens nøjagtige promille.