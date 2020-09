39-årig sigtet for at tale i mobil-telefon og køre uden kørekort

For politiet bemærkede at føreren af personbilen sad med en mobiltelefon i hånden, og stoppede derfor bilen.

Her forklarede den 39-årige mandlige bilist fra Helsingør, at han ikke havde noget kørekort, fordi han var blevet frakendt førerretten, og han blev derfor sigtet for at have sat sig bag rattet alligevel, ligesom han blev sigtet for at have benyttet en håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.