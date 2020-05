33-årig mand anholdt efter vild biljagt der endte med ulykke

Det var en 33-årig mand fra Kokkedal, der torsdag stak af fra politiet og efterfølgende kørte hasarderet i en vild billagt, der endte med at flugtbilisten kørte galt på Helsingørmotorvejen ved Nivå.

Føreren af bilen, den 33-årige mand fra Kokkedal, blev efterfølgende anholdt og sigtet på baggrund af en formodning om narkokørsel, ligesom han også blev sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Manden blev efterfølgende transporteret til hospitalet for behandling af sine skader, hvor der ligeledes blev udtaget en blodprøve for at fastslå hans eventuelle grad af påvirkning.