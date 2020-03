30 børn testede alternative idrætsgrene

Baggrunden for arrangementet er at omkring 13 procent af børn i alderen 7-15 år i Fredensborg Kommune kæmper med overvægt. For de børn kan konkurrenceelementet og forventningspresset i de traditionelle idrætsgrene være medvirkende til, at de ikke har lyst til at deltage på et traditionelt foreningshold.