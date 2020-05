Natten til tirsdag blev en 21-årig mand fra København stoppet af politiet, efter betjentene så, at et joint blev smidt fra et vindue i bilen. Arkivfoto.

21-årig sigtet for narkokørsel: Smed joint ud af vinduet

Nordsjællands Politi har sigtet en 21-årig mand for at køre bil i påvirket tilstand på Hillerødvejen i Fredensborg

En 21-årig mandlig bilist fra København blev natten til tirsdag stoppet af en patrulje fra Nordsjællands Politi, da betjentene havde set, at et joint blev smidt fra et vindue i bilen.

Det skete klokken 00.25 på Hillerødvejen i Fredensborg, hvor den unge mand blev testet for narkokørsel. Et narkometer viste, at den 21-årige formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

En blodprøve blev efterfølgende udtaget med henblik på at fastslå den eventuelle grad af påvirkning.