18-årig bilist havde hash i kroppen

Patruljen mistænkte manden bag rattet for at være påvirket, og rigtignok viste testen et positivt udslag.

Den 18-årige blev testet positiv for at være påvirket af cannabis, og blev på den baggrund sigtet for at køre bil med euforiserende stoffer i blodet.

Han blev efter testen taget med på politigården, hvor en læge kom og tog en blodprøve, som skal fastlægge, i hvor høj grad den 18-årige var påvirket.