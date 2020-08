16-årig kørte bil uden kørekort

Det gik helt galt for en 16-årig ung mand, der mandag aften blev sigtet for at køre bil, selvom han ikke havde noget kørekort.

Ud over sigtelsen for at køre uden kørekort, blev han også sigtet for brugstyveri, da han havde taget bilen uden at få lov af ejeren.

Både de sociale myndigheder og den unge mands forældre er orienteret om sagen, fremgår det af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.