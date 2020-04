Dronning Margrethe fejres med fællessang på hendes fødselsdag

For Sangcenter Nordsjælland fra Fredensborg er med i projektet Danmark Synger, hvor målet er at samle én million stemmer online.

"Fællesskabet er intakt - vi står sammen ved at holde afstand. Derfor synger vi i år for dronningen fra haverne, på altanerne og med åbne vinduer. Målet er at samle én million stemmer, så vi kan høres over hele landet - både for majestæten og for fællesskabet," fremgår det af en pressemeddelelse.