'2019 var et godt år for Fredensborg Kommune'

Læg dertil en kommune, hvor økonomien er i historisk god form og hvor der er velfærd og service til borgerne på et højt niveau. Og en kommune hvor der i disse år sker massive investeringer på skoleområdet og i en langsigtet udvikling af alle bysamfund. Det er en kombination, som vi med god ret kan og bør være meget stolte over! I løbet af 2019 er vi kommet langt med de store udviklingsprojekter i vores bysamfund. Her får vi heldigvis også stor støtte fra de mange borgere, som beredvilligt bidrager med deres ideer og kommentarer undervejs i processerne. For byrådet er det vigtigt, at så mange borgere som muligt bliver inddraget i beslutningerne og vi afprøver hele tiden nye metoder til at få flere med. Jeg vil derfor gerne sige tak til alle jer, der har valgt at medvirke – og håber at endnu flere vil være med fremover.

I Nivå erstattes det nuværende center med en helt ny bymidte, hvor et nybrud indenfor byudvikling - Generationernes Hus – skal løfte bymidten og bylivet til en helt ny standard. Målet er at skabe liv og aktivitet i byen - både dag og aften - ved at samle en række offentlige funktioner i bymidten: Ny skole, bibliotek/kulturhus, plejecenter og forhåbentlig også en svømmehal.

I Humlebæk arbejder vi på den strategiske udviklingsplan for bymidten og forventer, at det første udkast er klar til foråret, så vi har et godt grundlag for den videre dialog om, hvordan byen skal udvikles. Samtidig fortsætter byggeriet af Skovgården - det nye pleje- og rehabiliteringscenter - som sammen med det nye lægehus gerne skal være klar til indflytning i efteråret.

I Kokkedal tager vi i allerede i foråret det første spadestik til byggeriet af Gymnastikkens Hus. Her får vores mange dygtige gymnaster hele 1.700 ekstra kvadratmeter at boltre sig i. Bagefter renoverer vi Holmegårdshallen, så vi samlet set får et af landets største og mest moderne gymnastikanlæg.

Så der sker meget i vores bysamfund. Samtidig passer vi godt på den smukke natur og de store dejlige landområder, som forbinder hele kommunen på bedste vis. Og det er også derfor vores slogan Én kommune – fem unikke steder passer så godt til os.

Og ja - 2019 var et godt år for Fredensborg Kommune. Det gode samarbejde i byrådet fortsatte og vi kunne alle glæde os over, at en af vores folkeskoler præsterede landets højeste karaktergennemsnit ved 9. klassernes afgangseksamen. At vi derudover ifølge Ældre Sagen har meget få ensomme ældre, sammenlignet med andre kommuner, er i høj grad også værd at glæde sig over.