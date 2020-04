Send til din ven. X Artiklen: Willumsens Museum er lukket fysisk - men er åbent digitalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Willumsens Museum er lukket fysisk - men er åbent digitalt

Museet har flere ny digitale tilbud og arbejder samtidig på en strategi for, hvordan museet kan åbne igen

Lokalavisen Frederikssund - 06. april 2020 kl. 07:31 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør for Willumsens Museum i Frederikssund, Lisbeth Lund, har som alle andre kommunale institutioner været nødt til at sende størstedelen af medarbejderne hjem. For på grund af coronakrisen er det fysiske museum lukket ned på ubestemt tid.

"Udstillingerne er lukket ned og en række arrangementer er aflyst. Det er vi selvfølgelig utroligt kede af, fordi vi lever af kontakten med vores brugere," siger Lisbeth Lund og tilføjer:

"Derudover har coronakrisen økonomiske konsekvenser for museet. Vi er en kommunal institution, og vi får statsstøtte, men vi søger også fondsstøtte til vores udstillinger. 16 pct. af driftsbudgettet udgøres af egenindtægter fra billetter og salg i cafe og butik, og vi kan godt mærke, at vi mangler indtægterne."

Her og nu handler det om at holde skibet flydende, men Lisbeth Lund spørger også sig selv, hvordan vi danskere vil agere efter coronakrisen.

"Tør vi gå ud og opsøge kulturinstitutionerne? Vil situationen hurtigt normalisere sig? Jeg ved det ikke. Men jeg kan mærke på mig selv, at jeg har ændret vaner i forbindelse med coronavirus," siger Lisbeth Lund.

Hun tror, at udviklingen dels vil afhænge af regeringens retningslinjer for, hvordan museerne må begynde at lukke besøgende ind igen, ligesom det bliver afgørende, om folk stadig vil frygte for at blive smittet.

"Vi kan håbe, at det modsatte sker - altså, at de fleste tørster efter at få fælles kulturelle oplevelser, når vi kan få lov til det igen. Det er vigtigt for livskvaliteten at lave noget i fællesskab, og det gør man netop på et museum," siger hun.

Nyt digitalt indhold

Indtil regeringen begynder at genåbne det danske samfund, handler det om at få det bedste ud af situationen. Flere museer har derfor intensiveret deres digitale tilstedeværelse. Det gælder også Willumsens Museum.

"Lige nu kan vi ikke mødes på museet, derfor tænker vi over, hvordan vi kan finde nye måder at være sammen om kunstoplevelser på. Her på Willumsens Museum producerede vi ret hurtigt noget nyt til de digitale platforme," fortæller Lisbeth Lund.

Den billedkunstner, som museet har tilknyttet, kommer f.eks. et par gange om ugen med forslag til aktiviteter, som man kan lave med børn. Museet viser tegneøvelser. Og Lisbeth Lund selv har lavet en række små indslag, 'Direktørens fem minutter', hvor hun går i dybden med Willumsens værker.

"På den måde kommer der også noget positivt ud af situationen. Vi tænker kreativt og fremskynder den digitale omstilling. Det kan vi forhåbentlig tage med, når det her forhåbentlig er overstået," siger Lisbeth Lund.

Hun glæder sig over, at museet havde ti rigtig gode uger i starten af 2020, og derudover afventer hun spændt, om der kommer en hjælpepakke fra regeringen til museerne.

"Vi følger de retningslinjer, der gælder for kommunale institutioner og har sendt alle medarbejdere hjem. Vi kan sagtens udføre en del af vores opgaver hjemmefra, men vi er også gået i gang med at se på, om vi kan forlænge de aktuelle udstillinger eller om vi kan genopsætte dem efter coronakrisen," siger hun.

Målet er at gennemføre det udstillingsprogram, som er meldt ud, og Lisbeth Lund er sammen med sin stab ved at lægge en strategi for, hvordan museet kan åbne, hvilket f.eks. kunne være med billetsalg på nettet og med fordeling af gæsterne i forskellige sale.