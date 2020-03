Voldsom vækst i ledighed: Disse brancher er hårdt ramt

Alle faggrupper ser ud til at blive ramt, men især ufaglærte, håndværkere og selvstændige ser ud til at blive særligt hårdt ramt af krisen.

"De redskaber, vi normalt benytter os af, er sat ud af kraft i øjeblikket. Den aktive beskæftigelsespolitik er sat på pause, så lige nu er vores primære opgave at sikre, at alle har penge at leve for," fortæller Lars Bonde.