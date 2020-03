Viuff: Vi betaler selv dige

"Jeg ved, det har været hårdt for dem, og jeg synes, de er blevet hængt ud for spidsfindigheder, der så er blevet blæst op. Den største fejl, der er begået, er i min optik, at servitutten ikke på forhånd er blevet læst ordentligt igennem af kommunens jurist, så man kunne have været det her foruden", siger han til Lokalavisen

Ikke opmærksom

"Helt ærligt. Jeg var ikke opmærksom på den del af servitutten. Jeg har ikke haft en intention om at føre nogen bag lyset. Jeg - eller vi - havde fokus på, at kommunen havde ret til at få en del af jorden vederlagsfrit tilbage. Ikke på, hvem der så skulle betale for diget. Det er ikke noget, der har den store betydning for mig. Så min opmærksomhed har ikke været på det, og jeg har ikke kendt reglerne for diger godt nok til, at jeg har undret mig. Jeg vælger at gøre min investering dårligere for, at det ikke er noget, der skal blive ved med at fylde i debatten," konstaterer Niels Viuff overfor Lokalavisen.