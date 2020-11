Vinge Station: Åbningsfest bliver til film i stedet

Måske var det ikke ligefrem fordi tusinder af mennesker ville valfarte til Vinge for at fejre, at byen nu får sin S-togstation.

Men alligevel vurderes interessen for stationsindvielsen for at være så stor, at det ikke vil være forsvarligt at afvikle den i disse Corona-tider.