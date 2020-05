Vind billetter og turpas: Nu åbner Tivoli

Foto: Lasse Sallling. Foto: Lasse Salling/Lasse Salling, Tivoli

Lokalavisen og Tivoli sætter billetter og turpas på spil til tre heldige læsere

Lokalavisen Frederikssund - 29. maj 2020 kl. 11:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De danske forlystelsesparker er blandt de virksomheder, hvor man for alvor har kunnet mærke, at landet - og stort set resten af Europa - blev lukket ned i marts, da Corona-epidemien bredte sig fra Alperne til resten af Europa.

Nu åbner de imidlertid igen den 8. juni. Og sædvanen tro sætter Lokalavisen i samarbejde med Tivoli nu billetter på højkant.

For at deltage i lodtrækningen om 3 X 4 billetter og turpas skal du såmænd bare i kommentarfeltet under artiklen på sn.dk skrive Tivoli bagfra.

Så trækker vi lod blandt deltagerne og giver vinderne direkte besked.

En anden version Åbningen sker i en lidt anden anden version end vanlig, hvor der tages ekstra hensyn gæsterne og medarbejderne.

Portene åbnes klokken 11:00 og sommersæsonen er forlænget til og med den 4. oktober.

Med en åbningsdag mandag den 8. juni, når Tivoli op på at kunne åbne 196 dage i alt i 2020 i sommersæsonen, Halloween og Jul i Tivoli.

Gæsterne vil stifte bekendtskab med en række forholdsregler, der lever op til Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

I Haveanlægget og i indgangene skal gæsterne holde afstand. Dertil har Tivoli udviklede en række tiltag, der vil gøre gæsteoplevelsen mere smidig. Alle kan benytte sig af Tivoli App, der vil gøre gæsteoplevelsen nem lige fra billetkøb hjemmefra, bestilling af mad til spring-køen-over til forlystelserne.

Forlystelserne afsprittes løbende og der vil være afstand mellem passagerne. I tilfælde hvor Tivoli medarbejdere i forlystelserne er tæt på gæsterne ifm. sikkerhedstjek af bøjler mm vil de være iført Covid-19 visir i gæstevenligt design. Restauranterne åbner uden de traditionelle menukort og gæsterne må fortsat gerne medbringe egen madkurv i Haven.

Alle Tivolis tiltag til en sikker gæsteoplevelse og andre forholdsregler som følge af COVID-19 findes her: https://www.tivoli.dk/da/praktisk/pas+paa+hinanden

Tivolis pressechef Torben Plank siger:

"Vi har glædet os meget længe på at kunne åbne Tivoli med kørende forlystelser, åbne restauranter og gode musikalskel indslag for Tivoli-Garden. Vi har længe forberedt os på at kunne åbne Tivoli i en version, som lever op til myndighedernes sikkerhedskrav omkring afstand, forsamlinger og hygiejne. Der er nu lagt op til en "Tivoli klassisk" og det er noget gæsterne traditionelt holder meget af og vi kan godt sige, at selve haveanlægget aldrig før har stået så flot til en åbning som i år!"

Sommersæson med fornyelser og traditioner

I år er det 175 år siden, at publikum for første gang blev præsenteret for H. C. Lumbys Champagnegalop i Tivoli. Samme år kunne gæsterne også for første gang købe sig et Tivoli abonnentskort. Begge dele er forsat en del af Tivolis DNA. Tivoli bliver aldrig færdig og i år er der bl.a. udsigt til en ny festival: Tivoli Food & Wine. Tivoli-Garden indgår traditionen tro i forlystelseshavens kulturprogram i form af parader og små stationære koncerter.

Fyrværkeri skal der til

Hver lørdag frem til den 4. oktober være mulighed for at opleve lørdagsfyrværkerishow. Denne sommer bliver der sat fokus på H.C. Lumbyes udødelige værk Champagnegaloppen, som han komponerede specielt til Tivoli 2. års fødselsdag i 1845. Anders Kanstrup fra bandet TooManyLeftHands har i anledning af Champagnegaloppens 175 års fødselsdag fået opgaven at producere en 2020 remixudgave af melodien. Han har også givet input til Tivolis fyrværkerimester til hvordan det skal folde sig ud på himlen over Hovedstaden.

Askepot vender tilbage på Pantomineteatret

Pantomimeteatret - Tivolis ældste bygning fra 1874 - byder hver dag sæsonen igennem på pantomimer, klassiske balletter, moderne danseforestillinger og eventyrballet for børn. Af de i alt 9 forskellige forestillinger i sæsonen kan nævnes pantomimen Spåkvinden og børneballetten Den Grimme Kylling.

Der bliver mulighed for at opleve danseforestillingerne Et Glimt af i Går, i Dag af Paul James Rooney og Tim Rushtons populære Accordion Stories vender også tilbage. Der er gensyn med det knap 1000 år gamle eventyr om Askepot den 13 juni 2020. Bag balletten, der havde premiere i 2016, står Dronning Margrethe som den kyndige hånd bag scenografi og kostumer, Oh Land har komponeret musikken, mens den russiske Yuri Possokhov er koreograf.