Send til din ven. X Artiklen: Vil have ombudsmand til at granske omstridt grundsalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil have ombudsmand til at granske omstridt grundsalg

Advokat har bedt Folketingets Ombudsmand vurdere, om byrådsmedlem fik særbehandling, da han ville købe grund ned til Roskilde Fjord

Lokalavisen Frederikssund - 11. juni 2020 kl. 10:06 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fik byrådsmedlem og entreprenør Niels Viuff positiv særbehandling, da han købte et lille stykke jord ned til Roskilde Fjord?

Det har Niels Viuffs nabo Martin Sørensen nu via en advokat bedt Folketingets Ombudsmand undersøge.

For lige så snart, Martin Sørensen blev gjort bekendt med, at et flertal i byrådet på et lukket møde havde godkendt salget af grundstykket, bad han Frederikssund Kommune om lov til at købe et tilsvarende jordstykke ud for sin egen grund.

Men hvor det kun tog tre måneder, fra Niels Viuff præsenterede tidligere kommunaldirektør Ole Jacobsen for ønsket om at købe grundstykket, og til et flertal i byrådet havde godkendt det, har naboen her - næsten halvandet år efter - ikke fået svar på sin ansøgning.

Det vil sige; han har fået et svar. Nemlig, at han må væbne sig med tålmod. Både fordi hans købsønske bliver behandlet som alle andre tilsvarende sager - og fordi han må afvente en principiel stillingtagen fra byrådet til, hvad man gør med de arealer, der ligger direkte ned til Roskilde Fjord.

En principiel stillingtagen, der kort tid forinden blev overtrumfet af behovet for - eller ønsket om - flere penge i den på dét tidspunkt slukne pengekasse.

Det var nemlig med direkte henvisning til "sælg-sælg-sælg"-budskabet i kølvandet på Vinge-kollapset i slutningen af 2017, at byrådet endte med at sige ja til grundsalget.

I første omgang havde et flertal i Økonomiudvalget ellers vendt tommelfingeren nedad for salget, men på begæring af Venstres Hans Andersen blev sagen alligevel sendt til behandling i byrådet.

'Besynderlig forskel' Byrådet godkendte Viuffs køb 28. november 2018. Og i januar 2019 gjorde Martin Sørensen kommunen opmærksom på, at han også var interesseret i at købe.

"Men der er så kort mellem de to købsønsker, at det virker besynderligt, at man på den ene side har meget travlt med at få solgt grunden på Fjordtoften 10, og ganske kort tid er nødt til at gøre sig principielle overvejelser, da min klient ønsker at købe på helt samme vilkår," siger advokat Frederik Barfod til Lokalavisen og fortsætter:

"Det strider efter min opfattelse mod kommunens pligt til at overholde lighedsgrundsætningen, altså give ens sager samme behandling, og det er derfor, jeg har anmodet Folketingets Ombudsmand gå ind i sagen. Og det bliver jo ikke mindre aktuelt, når det er et medlem af byrådet, der tilsyneladende har fået en mere smidig sagsbehandling. Niels Viuff har ikke gjort noget forkert; han er eksempelvis gået uden for, når sagen blev behandlet i byrådet. Men det ændrer ikke ved, at lighedsgrundsætningen skal overholdes ," siger Frederik Barfod

Han har på vegne af Martin Sørensen også klaget til byggeklageenheden ved Nævnenes Hus.

Da Niels Viuff efterfølgende rev sit hus på Fjordtoften 10 ned, kunne han med den nyerhvervede grund bygge cirka 70 kvadratmeter mere på sit samlede grundareal.

Men da Martin Sørensen søgte om at købe grunden ud for sin bolig, var kravet om, at man først måtte afvente en principiel stillingtagen til de grønne fjord-arealer i området og derpå en politisk beslutning, ikke de eneste krav.

Martin Sørensen blev således bedt om at bekræfte, at et eventuelt salg til ham ikke udløste en tilsvarende byggeret.

"Samme krav kan vi ikke se er fremsat ved salget til Niels Viuff, og det er ét af de forhold, vi har klaget over i selve byggesagen," siger Frederik Barfoed.

Lokalavisen har tidligere spurgt forvaltningen i Frederikssund Kommune, hvad der lå til grund for, at der så ud til at være pålagt nogle restriktioner, såfremt Martin Sørensen ønskede at købe, som ikke blev pålagt i forbindelse med Niels Viuffs køb:

Dengang lød svaret fra Frederikssund Kommune:

"Der er ved foreløbigt svar til den konkrete borger om areal ved Fjordtoften 8, givet en mulig ramme for hvilke vilkår der kan blive stillet. Men også tydeligt gjort opmærksom på, og taget et klart forbehold for, at en mulig "aftale" skal godkendes politisk før den er endelig. Der er også svaret, at hans henvendelse behandles som én af flere tilsvarende sager, der alle behandles principielt. Borgeren er samtidigt anmodet om at fremsende en mere formel ansøgning, hvor arealstørrelse, grundrids og påtænkt anvendelse beskrives.

Der er ikke i aftalen om arealet ved Fjordtoften 10 tilknyttet nogen begrænsning i byggeret af Fjordtoften 10, dog må der ikke bygges på det areal, som er købt af kommune."

Lav pris og betalt dige Da Niels Viuff købte grunden ned til Roskilde Fjord, skete det til en pris på 750 kroner pr. kvadratmeter på baggrund af en mæglers vurderingen.

En anden mægler havde i første omgang anslået værdien til 2000-2500 kroner pr. kvadratmeter. Prisen på de 750 kvadratmeter blev imidlertid valgt, fordi kommunen i salgsaftalen fik indføjet, at Niels Viuff vederlagsfrit skal acceptere, at der eventuelt kan anlægges et dige på en del af den tilkøbte grund.

Ved handlen blev der samtidig tinglyst en deklaration, der pålagde kommunen alle udgifter i forbindelse med opførelse af et eventuelt dige.

Dette var ifølge flere lokalpolitikere ikke i overensstemmelse med den politiske beslutning der var truffet.

På initiativ af Niels Viuff blev deklarationen efterfølgende ændret, så han ligesom andre grundejere vil skulle betale, hvis det besluttes at opføre det dige på stedet. Ifølge teknisk direktør i Frederikssund Kommune, Kristian Nabe-Nielsen, er alt gået efter bogen i forbindelse med grundsalget.