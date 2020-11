Artiklen: Vil have flere både i havnen

Vil have flere både i havnen

Flere bådpladser og forbedrede forhold for sejlere er formentlig på vej

frederikssund En investering på en lille million kroner skal give mere liv i havnen og ikke mindst langt mere attrraktivt at lægge til kaj i havnen i Frederikssund.

Sådan er i hvert fald indstillingen til Teknisk Udvalg fra administrationen forud for et møde i udvalget onsdag.

investeringen vil over en årrække tjene sig hjem igen - i et tempo, der afhænger af belægningsprocenten.

En sådan foranstaltning vil betyde, at der skal nedrammes 34 fortøjningspæle i havnebassinet, ca. 17-18 meter fra kajen, og med en indbyrdes afstand på 4,5-5,0 meter. Det samlede antal pladser til større både vil herefter være 39 inkl. gæstepladser, hvilket er en forøgelse på 23 pladser.

Foruden flere pladser til bådene skal der efter forvaltningens opfattelse investeres i en ny betalingsløsning, der giver sejlerne bedre muligheder for at benytte toiletter og badefaciliteter ved Toldboden.

De nuværende faciliteter er tilgængelige for gæstesejlere. Her skal de købe poletter i turistinformationen - som er lukket om aftenen, hvor sejlerne typisk kommer ind for at overnatte.

Det betyder, at de ikke kan købe poletter, og dermed kan de ikke kan komme ind og bade.

Der findes et betalingssystem som bruges i andre havne. Det er en betalingsautomat, hvor gæstesejlere kan betale en kajplads og på kvitteringen står en kode, der giver adgang til toilet og bad.

På plads næste år

Ifølge Tina Tving Stauning (S), udvalgsformand i Teknisk Udvalg, er der i dette budgetår ikke penge i udvalget til at igangsætte arbejdet:

"Der er nogle ting, der skal undersøges i forbindelse med det. Eksempelvis hvad det vil betyde for trafikken af både ind og ud af havnen. Det skal vi have belyst, og så skal det i givet fald indgå i drøftelserne af det budget, vi skal arbejde med at få på plads næste år," siger Tina Tving Stauning og fortsætter:

"Men helt overordnet er jeg glad for, at vi har en havn, som der er venteliste, fordi det jo viser, at den er attraktiv."