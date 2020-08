Se billedserie Kronprinsesse Marys Bro. Foto: hgg

Vil have bro-møde med minister

Lokalavisen Frederikssund - 24. august 2020 kl. 09:43

Både brugerbetaling og en række andre forhold omkring Kronprinsesse Marys Bro bliver omdrejningspunkt, når Mette Thiesen (NB) onsdag har inviteret sig selv til møde under fire øjne med transportminister Benny Engelbrecht (S):

"Jeg har bedt om et møde, hvor jeg kan drøfte forholdene med ministeren alene, uden han skal have embedsfolk med at gemme sig bag. Det er åbenlyst, at situationen er uholdbar, og det bliver mere og mere tydeligt," siger hun til Lokalavisen.

Før valgkampen i 2019 var hun skarp kritiker af brugerbetalingen på broen, og dét har hun holdt fast i også i Folketinget:

"Det er jo helt grotesk. Senest er der sat misvisende skilte op, og den samlede situation er dybt uholdbar. Det vil jeg gerne have ministeren til at forstå, samtidig med, at vi meget gerne vil have sat gang i infrastruktur-forhandlingerne, som bliver skud igen og igen."

Mødet finder sted i kølvandet på, at TV Lorry har bragt en historie om, at nye skilte ved en populær genvej nu vækker harme blandt modstandere af betalingsvejen over Kronprinsesse Marys Bro.

Indtil for nylig viste skilte i området ifølge TV Lorry mellem Skuldelev og Skibby den direkte og korteste vej mod Frederikssund via Tørslevvej.

De skilte er nu blevet ændret, så de nu oplyser om et anderledes højere antal kilometer til Frederikssund.

Samtidig viser de ændrede skilte nu en vej, der fører bilister over betalingsbroen Kronprinsesse Marys Bro som den eneste mulighed for at komme til Frederikssund.

Det til trods for, at den gamle rute via Tørslevvej og over den gamle bro faktisk er kortere og gratis.