Vil give grønt lys til nye grusgrave

En ny råstofplan for Region Hovedstaden kommer efter alt at dømme i høring, når politikerne i regionsrådet tirsdag skal behandle sagen.

Og selv om to graveområder fra Frederikssund kommune nu er pillet ud af planen, står der fortsat 'Frederikssund' på en stor del af de områder, der - hvis planen efter høringsperioden endeligt vedtages - skal levere sand og grus i en lang årrække fremover.

Områder taget ud

Tidligere har også et område ved Bonderup og Græse Bakkeby indgået i planerne.

Disse områder er dog udtaget af planen.

Ved Bonderup er det sket fordi et graveområde kan kollidere med den planlagte Frederikssundmotorvej, ligesom det er i nærheden af en grundvandsboring.

"

En revurdering af råstofressourcen i Bonderup graveområde, har vist at der kun er en lille og dybtliggende råstofforekomst i området. Regionen har derfor besluttet at forslag til graveområde Bonderup bortfalder," hedder det i råstofplanen.