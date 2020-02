Vil du vide mere om lystfiskeri?

Aftenens to foredragsholdere er, Fishing Zealand fiskeguiderne Keld Juul Michaelsen og Rune Westphal. De vil fortælle om, hvordan de griber fiskeriet an, når de færdes i fjordene om foråret.

Foredragsholderne vil i en vekselvirkning fortælle om deres strategier til både flue- og spinnefiskeri. Her vil tilhørerne have mulighed for at tilegne sig en masse viden om kystfiskeriet i fjordene, som området er så kendt for.