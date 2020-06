Foto: Lars Christiansen

Vil du med i Lokalavisen?

Lokalavisen Frederikssund - 13. juni 2020 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

oplevelser Lokalavisen vil meget gerne fortælle om alle de gode kulturelle begivenheder, der foregår i hele Frederikssund Kommune..

Send os derfor en mail om jeres arrangement - så skal vi nok prøve at finde plads til det. Det koster ikke noget.

Vi bliver glade, hvis vi får mailen mindst en uge før udgivelsesdagen (som altså er onsdag).

- Send os en fyldig tekst (gerne i Word-format) og meget gerne et eller to billeder. Det er vigtigt, at billederne er i høj opløsning - ellers kan vi ikke trykke dem.

- Vi vil gerne have tekst og foto som separate vedhæftede filer. Så fotos, som er indlejret i et Word-dokument, er vi ikke så glade for.

- Husk at skrive dato, tid og sted - og eventuel entré.

- Vi vil også gerne have en kontaktperson og et telefonnummer, hvis vi har brug for flere oplysninger.

Vi redigerer i teksten, hvis det er nødvendigt. Og vær opmærksom, at redaktionel omtale altid afgøres af redaktionen.

Omtalerne kommer med i det omfang, vi har plads til dem. Hvis du vil være 100 procent sikker på at få omtalt et arrangement, kan du tale med vores annonceafdeling.

Send mailen til os på lokalavisen-frederikssund.red@sn.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!