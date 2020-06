Sankt Hans på Kalvøen i Frederikssund plejer at være noget af et tilløbsstykke. Men i år må byens borgere undvære bål, vikinger, taler og sang. Foto: BM

Vikinger, bål og midsommervisen må vente: Ingen Sankt Hans på Kalvøen

I år må man se langt efter vikinger, taler, musik og bål på Kalvøen, for Sankt Hans er aflyst

Det traditionsrige midsommer event Sankt Hans på Kalvøen i Frederiksssund med vikinger, taler, musik og bål er aflyst. Det sker i kølvandet på regeringens udmelding om, at arrangementer, der tiltrækker større forsamlinger, ikke skal afholdes til og med august på grund af risiko for spredning af Covid19.

"Nej, det bliver der desværre ikke noget af i år," lyder det fra formanden for Frederikssund Roklub Leo Nøhr .

"Vi plejer hvert år af afholde Sankt Hans på Kalvøen i samarbejde med vikingerne og kommunen. Men er vejret godt, kan der snildt komme 2000 mennesker, og det vil være for risikabelt at samle så mange."

Vejret og Corona

Leo Nøhr fortæller, at Sankt Hans på Kalvøen få gange før har været aflyst, men at det da har været, hvis det har blæst for meget. Aldrig på grund af en pandemi.