Arkivfoto: Adobestock Foto: bikerpb - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Viking Auto Sport vandt DM i bilorienteringsløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viking Auto Sport vandt DM i bilorienteringsløb

For første gang siden 1975 er DIFs danmarksmesterskab i bilorientering hjemkørt af et sjællandsk mandskab fra Viking Auto Sport

Lokalavisen Frederikssund - 16. november 2020 kl. 11:58 Kontakt redaktionen

Bjarne Hansen og Jan Johansen fra Viking Auto Sport i Frederikssund har netop hjemkørt første DM-titel til Østdanmark i 45 år.

Det gjorde de, trods en noget amputeret sæson for bilorienteringssporten. I år blev mesterskaberne kørt over kun fire løb i efteråret, heraf de to seneste under strenge Corona restriktioner, der blandt meget andet betød, at der ikke var sædvanlig samling og resultatberegning efter løbene.

For Frederikssund mandskabet, Bjarne Hansen og Jan Johansen, var det imidlertid noget, der lige passede dem, og sidste års sølvmedaljevinderne kunne efter sidste afdeling derfor kalde sig danmarksmestre, efter to førstepladser i de sjællandske løb, og to tredjepladser i de jyske løb.

Fantastisk sæson I det hele taget har bilorienteringen i Viking Auto Sport haft en strålende sæson, det fortæller de i en pressemeddelelse:

'I eliteklassen har klubben yderligere to mandskaber, hvor Poul Erik Nielsen og Henrik Jørgensen skuffede lidt med en samlet femteplads efter sidste års bronze, mens Erik Rasmussen og John Michelsen blev samlet nummer 9 i det danske mesterskab', skriver Viking Auto Sport.

De samme tre mandskaber ryddede medaljerne i det sjællandske mesterskab i eliteklassen. Anders Nielsen og Ole R. Frederiksen blev desuden sjællandsmestre i næstbedste klasse. Det til trods for at sidstnævnte også er en meget aktiv co-driver blandt landets bedste rallyhold, hvor det går noget stærkere end bilorientering, hvor det primært gælder om at finde den korrekte rute, ud fra en rebuslignende kørebesked.

Tidligere på året hjemkørte klubben danmarksmesterskabet for klubhold, og klubben løb også med pokalen for bedste klubhold på Sjælland.

Næste års DM-sæson i bilorientering starter netop med Viking Auto Sport som arrangør af første DM-afdeling den 10. april, med flere af de nævnte i løbsledelsen.

Her vil de nykårede danmarksmestre få en gylden mulighed for at begynde titelforsvaret på hjemmebane.

'Hvis ellers Coronaen slipper sit tag, så forventer Viking Auto Sport at afholde kursus i bilorientering over et par aftener i starten af marts måned, hold derfor øje med deres hjemmeside, de mangler mandskaber og nye talenter for at kunne fastholde sig helt i front,' lyder opfordringen fra Vikinge Auto Sport.

mass