En mand blev mistænksom, da han torsdag aften var vidne til, at to fremmede mænd løftede knallerter ind i en varebil og kørt væk. Foto: Arkiv

Vidne til politiet: 'To mænd løftede knallerter ind i bil og kørte væk'

En 50-årig mandlig beboer fra Gefionsvej i Frederikssund blev mistænksom, da han torsdag aften klokken 20.28 var vidne til, at to mænd løftede to knallerter ind i en varebil, der holdt i tomgang, hvorefter de kørte fra stedet.