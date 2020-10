Se billedserie De store smil var fundet frem, da Aase Hansen blev overrasket og hædret. Foto: hgg

Video: Frederikssunds fodbold-mormor hædret af DBU

Aase Hansen blev overrasket med kage, kontanter og hæder midt under træningen

Kagen måtte vente, til træningen var overstået.

Det er nemlig den runde læderkugle, der er årsag til, at flere end 60 mænd og kvinder, der alle har levet deres første seks årtier, hver torsdag mødes på kunststofbanen på Kalvøen for at spille fodbold.

Og så gør det da ikke den store forskel, at DBU og Arbejdernes Landsbank er troppet op med kage for at hædre initiativtageren Aase Hansen, der siden 2014 har stået i spidsen for Momseholdet, som det har heddet siden starten.

Torsdag blev hun nemlig værdsat efter alle kunstens regler, da DBU troppede op med et kamerahold for at overraske hende og de øvrige spillere.

Hun er nemlig blevet kåret til " Én af Hele Danmarks Frivillige fodboldhelte;" én af i alt 50 personer over hele landet, der med sin indsats gør en forskel for klubberne og for fodbolden.

"Og du Aase, er den direkte årsag til, at fodboldfitness er blevet så stor en succes i Frederikssund," lød det fra DBU.

Med hæderen fulgte også en landskampbillet med en partner, hvor Aase skal hyldes, når der igen må afvikles landskampe med tilskuere - og ikke mindsdt et gavekort på 15.000 kroner til arbejdet i klubben; enten i form af materialer eller lederuddannelser.

