Folk ringer og spørger, om de nu efter åbningen kan booke plads til selskaber på Gerlev Kro. Arkivfoto: Sjællandske Medier

"Vi ved absolut ikke andet, end at vi skal åbne"

Lokalavisen Frederikssund - 12. maj 2020 kl. 14:10 Af Anne Lønstrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

GERLEV Spørgsmål uden svar står i kø hos Birgit Andersen, der sammen med sin mand Arne Sørensen og sønnerne Martin og Dennis driver Gerlev Kro.

Hun ved her få dage inden åbningen ikke, hvor mange gæster der må være i kroen, hvordan bordopstillingen skal være, hvor længe der må holdes åbent og så videre.

"Vi går jo her og venter og tænker, hvad skal vi og hvad må vi? Vi ved absolut ikke andet, end at vi skal åbne. Det er helt afgjort, at det gør vi," siger Birgit Andersen.

"Nu meldte de jo lige ud, at man kan nøjes med en meter mellem folk, men det er faktisk den eneste udmelding, vi kender," siger Birgit Andersen, der bl.a. har brug for at vide, hvor længe selskaberne må vare.

"Jeg tænker, at Mette Frederiksen gerne vil undgå natteåbning, hvor folk bliver fulde og glade og glemmer at holde afstand. Men hvis vi har et selskabsarrangement på syv-otte timer og vi ikke må holde natteåbent, så kan vi faktisk ikke holde selskaberne."

En mega svær situation

"Folk ringer og spørger netop om selskaber - konfirmationer og bryllupper - og vi kan ikke svare, fordi vi ikke kender reglerne. Det er så forfærdeligt. Vi kan lægge dem ud i fremtiden, det er alt. Men hvis nu nogen ringer og bestiller bord til 11 personer, hvad svarer man så? Der er mange løse ender," siger Birgit Andersen.

Hun sætter sin lid til, at der kommer mere detaljerede retningslinjer.

"Mette Frederiksen kommer nok med et bud her en af dagene. Der må komme en udmelding i morgen som det allerseneste. Jeg synes ikke, hun kan være andet bekendt, Vi har jo en butik, som vi skal have op at køre, og vi er nødt til at indordne os under deres regler," siger Birgit Andersen.

Bortset fra efterlysningen af regler for åbningen er hun optimist:

"Vi glæder os sindssygt meget til at åbne. Det har ikke været sjovt at se en lukket kro, og hver gang man har taget telefonen, har det været for at flytte selskaber. Vi har selvfølgelig gjort hovedrent og ting, man ikke får tid til i hverdagen, men når man lige pludselig står med en lukket butik, så tænker man: hvor lang tid varer det her? Jeg synes, det har været en mega svær situation, men ikke kun for os, for alle mennesker," slutter hun.