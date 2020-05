Ægteparret Andreas og Chelle Simonsen åbnede Café Ærligt i 2019. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Vi åbner hvis vi må

Lokalavisen Frederikssund - 11. maj 2020

Den økologiske Café Ærligt i Slangerup er klar til at åbne på mandag, så folk igen kan nyde en kop kaffe i solen

Af Anne Lønstrup

Slangerup Andreas og Chelle Simonsen, som ejer Café Ærligt i Kongensgade i Slangerup, er klar til at åbne for gæster i cafeen på mandag efter regeringens udmelding om, at cafeer og restauranter her i fase to må åbne igen.

Han har kaldt personale ind til åbningen og er i gang med at producere så mange varer, som muligt. Men det betyder ikke, at der er styr på alle spørgsmål.

"Vi har kaldt personale ind, men jeg tror, at det kommer til at kræve mere personale at håndtere oprydning, vask og service. Vi har plads til 25 personer indenfor og 25 ude. Vi følger alle de retningslinjer, der er, så må vi se, om det kan lade sig gøre at åbne," siger Andreas Simonsen.

Han mener, at myndighedernes udmeldinger er lidt uklare.

"Deres udmeldinger indtil nu er lidt ukonkrete. Vi ved ikke helt, hvad vi kan tro, før det sker. Men jeg håber da, at vi kan åbne Café Ærligt på mandag, der er bare ingenting, der er helt sikre, synes jeg," siger han og tilføjer, at hvis cafeen ikke kan åbne, så vil parret køre videre med take away, som de er begyndt på i de sidste to uger.

"Man mange har sagt, at de glæder sig til at sidde uden for at nyde en kop kaffe i solen. Vi glæder os også, så hvis vi må åbne igen, gør vi det," siger Andreas Simonsen.