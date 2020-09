Venstre udpeger borgmester som spidskandidat

”Jeg er taknemmelig for opbakningen fra Venstres mange medlemmer. Jeg glæder mig til at stå i spidsen for vores liste og fortsætte det brede, politiske samarbejde til gavn for borgere i alle byer og lokalsamfund i hele vores kommune. Midt i en Covid-19 tid er det særlig vigtigt fortsat at sikre optimale vilkår for butikker og virksomheder, så vi kan bevare og tiltrække flere lokale job og styrke kommunens økonomi og dermed kan investere i endnu bedre skoler, plejehjem og andre velfærdstilbud,” siger John Schmidt Andersen.

Venstre præsenterede for få uger siden sine visioner for Frederikssund Kommune frem mod 2030. Kommunen skal være klimaneutral, og derudover omfatter planen investeringer for 1,2 milliarder kroner – i blandt andet nye børnehuse, fokus på idrætsfaciliteter, sundhedshus, flere cykelstier og dermed øget trafiksikkerhed samt havnebad og nye stier i kommunens mange grønne og blå områder.

Venstres lokale formand er meget tilfreds med udfaldet af opstillingsmødet.

”I Venstre står vi bag John Schmidt Andersen, som gennem foreløbig syv år har været den naturlige og samlende borgmester for hele Frederikssund Kommune. Vi går nu i gang med arbejdet med at sammensætte Venstres liste til byrådet, og vi ser frem til at præsentere et stærkt og bredt hold med kandidater med vidt forskellig uddannelse og faglig baggrund og med rod i kommunens mange lokalsamfund,” siger Lars Møller, formand for Venstre Frederikssund Kommune.

John Schmidt Andersen overtog borgmesterposten efter kommunalvalget i 2013, da Venstre gik markant frem, så flertallet skiftede fra rødt til blåt. Ved seneste valg i 2017 gik Venstre yderligere frem og fik hver tredje stemme og ni ud af byrådets 23 pladser. Den tidligere vicepolitikommissær øgede sit personlige stemmetal og blev suveræn topscorer blandt alle opstillede med 3.184 personlige stemmer eller hver ottende vælger i kommunen. Om godt et år står han igen øverst på stemmesedlen ud for liste V.

61-årige John Schmidt Andersen er opvokset på et husmandssted uden for Hobro i det nordlige Jylland og kom til Sjælland i 1985 for at gå på Politiskolen. Han er på 27. år gift med Anne, som trak ham til sin barndomsby, Slangerup. Parret har to voksne sønner. Politimanden blev valgt til byrådet i Slangerup tilbage i 2001, og siden 2009 har vælgerne udpeget ham til byrådet i den sammenlagte Frederikssund Kommune. Pressemeddelelse