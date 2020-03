Kimia Zolfaghari fra Iran er efter halvandet år i Danmark netop blevet ansat som hjælpetræner i Frederikssund Svømmehal. Th svømmetræner og vicesvømmeskoleleder Isabella Wolsted . Foto: BM

Vellykket integration i svømmehallen: Fra sprogpraktikant til hjælpetræner

19-årige Kimia Zolfaghari fra Iran har efter blot halvandet år i Danmark fået fast job i Frederikssund Svømmehal

Lokalavisen Frederikssund - 03. marts 2020

Når børn i Frederikssund skal lære at blive fortrolige med det våde element i svømmehallen, eller slet og ret skal lære at knække koden til at tage de første svømmetag, så kan det meget vel være, at det er med den19-årige iranske hjælpetræner Kimia Zolfaghari på bassinkanten.

Hun kom til Danmark for blot halvandet år siden, af gode grunde, uden at kunne et ord dansk. Men hun er i raketfart på vej til at være godt integreret i det danske samfund. Noget, hun kan takke sine omgivelser for og ikke mindst sig selv.

Gennem Frederikssund Jobcenter fik hun nemlig mulighed for at komme i sprogpraktik i Frederikssund Svømmehal, sideløbende med at hun gik på sprogskolen FVU i Hillerød.

"Det er godt at have et job, hvis man skal lære et andet sprog og land at kende. Jeg har har gode kolleger, og får lært sproget," fortæller Kimia Zolfaghari, og refererer til det øvrige personale i Frederikssund Svømmehal.

En god ide´ Med andre ord er det, der startede som et sprogpraktikforløb af et halvt års varighed, i dag gået hen og blevet et regulært job som hjælpetræner. For de sidste to måneder har Kimia Zolfaghari været fastansat i svømmehallen. Isabella Wolsted er vicesvømmeskoleleder og svømmetræner i svømmeskolen og konkurrenceafdelingen. Hun fortæller, at forløbet har været en win-win for alle: "Vi har aldrig haft sprogpraktikanter i svømmehallen før. Men jeg syntes, det lød som en mega god ide. Jeg kunne se potentialet i, at det kunne blive en win-win. Frederikssund Svømmehal kunne give Kimia en håndsrækning, og så kunne børnene i svømmehallen også få glæde af det. Det er en god udfordring for børnene, fordi de er tvunget til at tænke og kommunikere anderledes, så Kimia forstår det. Sprogmæssigt lærer man at gøre sig umage, så man kan tale og formulere sig til hinanden, derved udvikler man sit sprog på en anden måde," siger Isabella Wolsted.

Bliver træner Mødet med Kimia Zolfaghari gør indtryk. Hun reflekterer over spørgsmålene, inden hun svarer. Umiddelbart virker det ikke som om, at hun har svært ved at finde ordene, det er mere som om hun har noget på hjerte.

"Det betyder meget for mig, at have kolleger. Jeg har oplevet, at hjælpen er kommet til mig. Danskere er åbne og sociale, hjælpsomme mennesker," siger Kimia Zolfaghari blandt andet. Hun fortæller, at hendes plan er, at læse HF eller HTX, når hun er færdig med sprogskolen i Hillerød.

"På sigt vil jeg gerne læse til skibsingeniør. Men uanset hvad, så vil jeg stadig beholde mit job i Frederikssund Svømmehal," slår hun fast.

"Det gode i Danmark er, at det er muligt, at have et deltidsjob, mens man læser."

Isabella Wolsted fortæller, at tanken er, at Kimia skal forfremmes til træner, når klubben flytter over i den nye svømmehal senere på året.

"Det eneste lige nu, som holder hende tilbage, er sproget, men når vi om et halvt års tid flytter, så tror jeg, Kimia er klar. I starten talte hun kun engelsk, nu kan hun også hjælpe børnene på dansk, " fortæller Isabella Wolsted og kommer med en opfordring;

"Vi vil rigtig gerne have flygtningebørn ind, her kan Kimia også hjælpe med, at få dem i gang med at lære at svømme. Der har allerede været et par stykker, som Kimia har hjulpet," fortæller Isabella Wolsted og tilføjer:

"Det var på deres fælles modersmål - persisk".