Vellykket "Tour de Fjord"

Idrætsforeningerne Team2010 og IF Vikingerne var lørdag gået sammen om at arrangere cykelturen Tour de Fjord.

Under mottoet "Cykling for Alle" var turen en hyldest til hverdagscyklisme.

En tur på 25 km i den smukke natur omkring Roskilde Fjord, hvor der hverken var behov for racercykel eller MTB for at deltage.