Velfærdsdirektør: Flere pladser afkorter ventetid på plejehjemsplads - men koster

Når det store ryk-ind på plejehjemmet Lærkevej er overstået, vil økonomien stabilisere sig, lyder det

Lokalavisen Frederikssund - 26. august 2020 Af Anne Lønstrup

Ventelisten til at få en plejebolig i Frederikssund er kommet i bund, og det er godt nyt for mange ældre og gamle borgere, der har ventet på en plads.

Den dårlige nyhed er, at politikerne nu skal finde pengene til det merforbrug, som de mange nye plejeboliger på Lærkevej kommer til at koste kommunekassen.

I år har kommunen haft et merforbrug til plejeboliger på 15,3 mio. kroner, og næste år forventes merforbruget at blive 20,9 mio. kroner.

"Vi skal betale for frederikssundborgernes ophold på Attendo. En plads dér svarer nogenlunde til prisen på de øvrige plejecentre i kommunen. Så taksten er den samme. Merforbruget kommer af, at borgerne i stort tal har valgt Attendo til. Der er flyttet flere ind, end vi havde regnet med," siger direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed Helle Hagemann fra Frederikssund Kommune.

Ekstraordinær situation Åbningen af de mange nye pladser hos Attendo Lærkevej har i sig selv øget søgningen til stedet.

"Når Attendo åbner, har de mange ledige pladser, og det giver mulighed for en hurtigere indflytning dér end andre steder. Jeg kan forestille mig, at det har fået flere til at søge dertil," siger Helle Hagemann.

Borgernes ret til selv at vælge plejehjem, betyder, at kommunen skal betale regeringen - ligegyldigt hvor borgeren får en plads.

"Valget er jo frit. Borgerne kunne også vælge at flytte i plejehjem i Skagen, og så skulle vi også betale," siger hun.

Helle Hagemann tilføjer, at den prognose, som Frederikssund Kommune lavede før sommerferien, dog har ændret sig en smule. Det har bl.a. vist sig, at flere udenbys-borgere også flytter ind på Lærkevej, så nu er pladserne ved at være besat.

"Før sommerferien regnede vi med, at 80 pct. af pladserne hos Attendo ville blive fyldt med borgere fra Frederikssund. Nu ser tallet ud til at blive 66 pct., så udgiften falder en lille smule. Men det er et område, som vi bliver nødt til at følge. Det er en ekstraordinær situation, at vi har fået et plejecenter i kommunen, som er helt nyt og kan åbne en masse pladser i løbet af et år. Det giver et stort træk i ventelisten, når mange borgere gerne vil bo der, men når pladserne fyldes op, vil det hele stabilisere sig," slutter hun.

Sygefravær skal ned Som næstformand i Velfærdsudvalget har også Susanne Bettina Jørgensen, (A), tiltro til, at søgningen mod Attendo vil finde et leje.

"Vi kan se nu, at lidt færre Frederikssund borgere end vi troede, vælger Attendo. Som en del af indeværende budget lukkede vi syv pladser på Tolleruphøj, fordi vi kunne se, at søgningen gik mod Lærkevej. De har nu stået tomme i et års tid, men jeg håber, at pladserne kun er lukket midlertidigt, for jeg mener, at Tolleruphøj er et velfungerende plejehjem," siger Susanne Bettina Jørgensen.

Hun hæfter sig ved, at andelen af frederikssundborgere på Attendo lander omkring 66 pct. i stedet for de 80 pct., som forvaltningen forudså i foråret.

"Scenariet er blevet lidt mere positivt, og det kan få ret stor betydning for økonomien. Om det kan redde den merudgift hjem, som vi har i år og næste år, ved jeg ikke, men det er klart, vi skal have drøftet hele kapaciteten," siger Susanne Bettina Jørgensen.

Hun siger, at hun har meget svært ved at se, hvor man kan spare på velfærdsområdet.

"Jeg har foreslået, at man kigger på sygefravær og på brug af vikarer. Vi har et ret højt sygefravær på det her område, så jeg tror, at der er penge at spare ved at se på arbejdsmiljø, ledelse og på hvordan arbejdet bliver planlagt. Hvis man kan arbejde med de ting, så kan man sætte sygefraværet ned og undgå dyre vikarer."

Øget pres Den konservative Ole Søbæk anklager i et læserbrev i Lokalavisen i denne uge politikerne for at bære ansvaret for merforbruget på plejehjemsområdet.

Hans kritik går på, at politikerne af skræk for at tage upopulære beslutninger har holdt sig tilbage fra at skære ned på de kommunale plejehjemspladser i forbindelse med Attendos entré i Frederikssund.

Den kritik afviser Susanne Bettina Jørgensen.

"Jeg synes, at Ole Søbæks kritik er helt forkert og unuanceret. Vi kigger på velfærdsområdet, lige så meget som vi kigger på andre områder. Man glemmer at tage højde for, at vi har et stigende antal ældre med behov for pleje. Flere og flere får demenssygdomme. Og borgerne kommer hurtigere og hurtigere ud fra hospitalet. Alt det givet et øget pres på området," siger hun.

Hertil svarer Ole Søbæk, at han overhovedet ikke er uenig i, at den udvikling finder sted, som Susanne Bettina Jørgensen beskriver på ældreområdet og omkring sygdomsfraværet blandt ansatte.

"Det, jeg angriber, er påstanden om, at åbningen af Attendo sprænger budgettet. Når det sker, er det dybest set fordi politikerne ikke har lyst til at dreje nøgler om, men kun vil klippe snore. Det er populært at lade et privat plejecenter etablere sig i Frederikssund, men hvis vi skal kunne styre økonomien, er det nødvendigt at tilpasse kapaciteten. Men socialdemokraterne har ikke lyst til andet end, at budgettet skal stige i det uendelige," siger han og tilføjer:

"Politikerne i Velfærdsudvalget har haft det her merforbrug liggende foran sig i lang tid. Og det kan ikke nytte, at man er fuldt bevidst om, hvordan tingene hænger sammen, men at man nægter at tage konsekvenserne og handle i tide."