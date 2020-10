Vandretur i den nye Hørup Skov

Slangerup Mange kører hver dag ad Hørup Skovvej eller har hørt om den kommende Hørup Skov, som Naturstyrelsen anlægger i samarbejde med 'Hofor' for at passe på vores drikkevand.

"Men hvad er planerne for den kommende skov? Hvordan kan stierne i den nye skov binde vores natur bedre sammen og skabe spændende rammer for nye naturoplevelser? Vi har samlet brikkerne og tilrettelagt en lille tur på cirka tre kilometer, hvor skoven møder Græse Å. Der er ikke meget at se endnu til skoven, men kom og hør om skovrejsningen, kildepladserne og DN-Frederikssunds arbejde med at etablerer et sammenhængende stisystem fra Buresø til Roskilde Fjord," skriver Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund i en pressemeddelelse.