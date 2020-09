Operating budget and calendar

V: Vil finde 200 mio. kroner ekstra til anlæg

Ambitionsniveauet skal skrues op, så det bliver muligt at finansiere flere af de mange anlægsønsker i de kommende ti år. Pengene skal komme fra større overskud på driften

Lokalavisen Frederikssund - 08. september 2020 kl. 13:06 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når partiernes gruppeformænd henover de kommende tre uger mødes for at nå til enighed om et kommende budget for Frederikssund Kommune, skal de samtidig i gang med at prioritere én milliard på anlægsområdet over de kommende ti år.

Men Venstre er klar til at skrue op for ambitionsniveauet og dermed beløbets størrelse, fortæller politisk ordfører Hans Andersen til Lokalavisen.

"Vi er en kommune i en rivende udvikling. Men hvis vi skal gøre os endnu mere attraktive for de unge børnefamilier, er der en række investeringer, som trænger sig på. Der er også behov for en række andre investeringer, som vil være til gavn for alle og som er en del af en overordnet strategi og kommuneplanlægning. Det kræver imidlertid et lidt større overskud på driften, hvis dette skal kunne lade sig gøre," konstaterer Hans Andersen.

Overstiger en mia. Investeringsplanen indeholder giver mulighed for at prioritere forslag for i underkanten af en milliard kroner. Men Venstre ønsker at hæve dette beløb til 120 millioner kroner årligt - altså 200 millioner kroner mere, end der er på nuværende tidspunkt er aftalt:

"Det håber vi selvfølgelig, det andre vil være med til. For der er både ideer og behov, der overstiger den ene milliard kroner," siger Hans Andersen.

Inden for flere områder, har Venstre allerede udpeget nogle af deres prioriterede ønsker.

"Vi ønsker Kulhusecykelstien gennemført, der er behov for at kigge på at få etableret et nyt hovedbibliotek, vi ønsker havnebadet gennemført, ligesom vil også gerne vil have det det maritime center på plads. Vi har også en opgave med kystsikring - ikke mindst i midtbyen i Frederikssund - som der skal afsættes midler til," konstaterer Hans Andersen og fortsætter:

"I det hele taget kommer det blå-grønne til at spille en stor rolle. Vi har masser af skøn natur, men vi har måske ikke været gode nok til at gøre den tilgængelig for folk. Det er også et område, vi kan arbejdet med. Det samme er fritids- og kulturområdet, hvor vi gerne vil arbejde for, at der bliver etableret et Byens Hus i Skibby, at idrætscentrene i Skibby og Jægerspris udbygges, at man kigger på muligheden for at etablere et moderne kulturhus i Slangerup. Og så vil vi gerne videre med næste etape af Idrætsbyen, så vi får etableret nogle indendørsfaciliteter. Det kan eksempelvis være i form af et kampsportscenter, som jo har været efterspurgt i mange år."

Nye børnehuse Samtidig lægger Hans Andersen op til, at der skal findes midler til at etablere nye børnehuse:

"Vi har Nordsjællands bedste normeringer, men vi får behov for også at tilbyde forældrene nogle nye faciliteter. Så foruden det børnehus, der er ved at blive opført nu, bliver der behov for yderligere et børnehus i Frederikssund Syd og i Vinge. Det vil vi gerne prioritere, ligesom vi også ønsker at prioritere et sundhedshus, hvor det vil være oplagt at bruge den nuværende hospital for at kunne give en endnu bedre service til mange mennesker med fx kroniske lidelser ."