Utilfreds med Corona-svar fra minister

Ikke bare på grund af svarets indhold, men også på grund af formen:

"Det er som om enevælden er ved at blive indført på Slotsholmen. Det er muligt, man hidtil har gjort tingene på en bestemt måde, men her er man slet ikke interesseret i at lytte," siger Morten Messerschmidt til Lokalavisen.

I svaret redegør ministeriet for, at der i oprettet testcentre i hvert af Region Hovedstadens plan-områder - og altså også også i område Nord, hvor testcentret er placeret på Milnersvej i Hillerød.

"Inddelingen af Regionen i planområder er baseret på en samlet betragtning, der afvejer hensyn til såvel befolkningsunderlag som regionens geografi og trafikale infrastruktur," hedder det i svaret, som Region Hovedstaden via Sundhedsministeriet har afgivet.

Og det er testcentret i Hillerød, Morten Messerschmidt gerne så suppleret med testfaciliteter i Frederikssund. Gerne ved Nordsjællands Hospital i byen:

"Med udviklingen i smitten lige nu synes jeg i hvert fald det er vigtigt, at folk, der skal testes, ikke risikerer at skulle bruge lang tid i offentlig transport for at komme frem og tilbage som et testcenter. Det må være muligt også her at give borgerne decentrale testmuligheder, når man kan gøre det i København," konstaterer han.