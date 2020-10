Send til din ven. X Artiklen: Unge fra Campus kan få plads i ungdomsboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge fra Campus kan få plads i ungdomsboliger

Fremover får Campus Frederikssund mulighed for at indstille unge, som passer i målgruppen, til Ungdomsboligerne på Birkevænget i Frederikssund såfremt der er ledige lejemål.

Lokalavisen Frederikssund - 27. oktober 2020 kl. 09:10 Kontakt redaktionen

Ungdomsboligerne på Birkevænget i Frederikssund bruges til unge, der har brug for støtte via en kontaktperson, men som er i stand til at klare dagligdagen på egen hånd. Center for Familie og Rådgivnings indsats overfor de unge har fokus på uddannelse og arbejde, så den unge får de nødvendige kompetencer til at kunne klare et selvstændigt voksenliv.

Campus kan nu indstille unge til boligerne

Der er dog ikke mange unge i Frederikssund Kommune i denne målgruppe, og derfor står en del af de 14 lejemål på Birkevænget tomme. Men med Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober får Campus Frederikssund nu også mulighed for at indstille studerende indenfor målgruppen til ungdomsboligerne. Det skriver Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

"Frederikssund Kommune har et tæt samarbejde med Campus Frederikssund. Og når vi kan se, at lejemålene ikke kan fyldes op af de unge, som Center for Familie og Rådgivning anviser til boligerne, så er det helt naturligt for os, at give Campus Frederikssund mulighed for at hjælpe de af deres studerende, der er inden for boligernes målgruppe, med en lejebolig," siger borgmester John Schmidt Andersen (V) efter mødet.

Sagen er tidligere behandlet i Frederikssund Kommunes Uddannelsesudvalg, og her har man også anbefalet beslutningen:

" Det giver rigtig god mening, at vi åbner for muligheden for at Campus Frederikssund kan indstille studerende til disse ungdomsboliger. Frederikssund Kommune lejer alle 14 boliger af Domea, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at nogle af dem står tomme. En bedre belægning i boligerne vil gøre det mere rentabelt for Frederikssund Kommune, samtidig med at flere unge i målgruppen får mulighed for en ungdomsbolig," fastslår formanden for Uddannelsesudvalget, Morten Skovgaard (V).

På Campus Frederikssund vurderer man, at den nye mulighed kan være med til at hjælpe nogle af de studerende, der ellers er i fare for at droppe ud af studierne:

"Vi er meget begejstrede over Økonomiudvalget beslutning om, at vi fremover kan indstille studerende til disse lejemål. Vi har elever på campus, som, på grund af boligudfordringer, har svært ved at holde fokus på deres ungdomsuddannelse, og de er dermed frafaldstruede. Kan vi bruge ungdomsboligerne til disse elever, så tror vi på, at vi kan fastholde dem i deres uddannelse og dermed give dem et godt afsæt for deres videre færden i livet," siger campusformand Heidi Post Dam.

Social vicevært Sammen med beslutningen om at give Campus Frederikssund mulighed for at indstille studerende til Birkevænget blev det også besluttet, at der på sigt skal etableres en ordning med en social vicevært ved boligerne. Funktionen med en social vicevært er ny og skal nu beskrives nærmere i forhold til at fastlægge viceværtens opgaver. pressemeddelelse