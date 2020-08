Uenighed om vådservietter endte i grov vold

'Han accelererer'

"Jeg siger - godmorgen, er du sød at samle det op. Til det spørger han, om jeg har en pose. Det svarer jeg nej til. Jeg går tilbage til min lastbil og hører, at bildøren bliver smækket. Samtidig ser jeg, at han ikke har samlet vådservietterne op, så jeg rækker hånden op, for at han skal stoppe. Jeg går ud, men da har han startet sin bil, og drejer den over imod mig. Der er 16 meter mellem os, det ved jeg, for det er længden på lastbilen. Han accelererer, så jeg tænker, at han har ramt mig med 30-40 km/t." fortæller chaufføren, der endte med at blive påkørt.