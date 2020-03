Udvalgsformand langer ud: Poltisk obstruktion kan koste arbejdspladser

Jørgen Bech (V) kritiserer, at to sager nu er på vej i byrådet efter det seneste møde i Plan- og Miljøudvalget.

Jørgen Bech (V) er utilfreds med, at to plan-sager nu er på vej i byrådet uden udsigt til at samle flertal.

"Jeg anerkender, at det er politisk legitimt at være uenige, og det er der også givet udtryk for i udvalget. Men når man vælger at begære sager i byrådet på nuværende tidspunkt uden udsigt til, at der er nogen form for flertal, så er det en politisk obstruktion, som kan koste arbejdspladser. Skræksecenariet er, at fire ekstra ugers ventetid kan være så hård en belastning for bygherrene, at vi kommer til at stå med en byggeplads, der ligger hen i årevis."

Sådan lyder det fra Jørgen Bech, formand for Plan- og Miljøudvalget, efter to sager fra det seneste møde nu bliver sendt i byrådet på begæring fra to af udvalgets medlemmer.

Den ene sag drejer sig om lokalplanen for byggeriet på Lærkevej, hvor der især har været naboprotester fra beboere i Stationsparken over at få en syv-etagers ejendom til nabo, mens den anden sag vedrører byggeriet af af 63 boliger ved Møllevej i Jægerspris.

Særlig situation I Jægerspris har et flertal i udvalget ønsket af godkende lokalplanen med en fire ugers høringsperiode, mens Tina Tving Stauning og Pelle Andersen Harild, der var fraværende ved mødet - ønsker en høringsperiode på otte uger. Derfor har Pelle Andersen-Harild ifølge Jørgen Bech begæret sagen behandlet på et byrådsmøde.

På Lærkevej er det netop højden på etagebyggeriet, der skiller vandene, Og det har fået Tina Tving Stauning til at begære sagen behandlet i byrådet.

"For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg godt kan forstå naboernes bekymring. Men jeg mener ikke, indbliksgenerne blive væsentligt ændret afhængigt af, om man bygger i fem eller syv etager, og vi er blevet præsenteret for uenigheden i udvalget. Men dét, der frustrerer mig, er, at sagerne nu trækkes i langdrag på et tidspunkt, hvor alle er enige om, at der skal holdes gang i hjulene, og hvor udfaldet af sagerne er givet på forhånd. For mig, er det tvingende nødvendigt at alle partier bakker op og viser sammenhold og ansvarlighed i en så alvorlig krise. De firmaer, der bygger, er oprigtigt bekymrede for den trækken i langdrag. Ultimativt kan det resultere i, at firmaerne går konkurs, og så kan vi have halvfærdige byggerier stående rundt omkring," lyder det fra Jørgen Bech.