Udtaget til VM: Charlotte er en stålsat forsvarsspiller Til sommer skal Charlotte Hauerslev fra Frederikssund til Barcelona for at spille VM i fodbold. Hun repræsenterer Danmark på et fodboldhold af kvinder med cerebral parese

Til sommer stiller 19-årige Charlotte Hauerslev fra Frederikssund op til VM i fodbold i Barcelona for piger og kvinder med hjerneskaden cerebral parese. Foto: Anne Lønstrup

Lokalavisen Frederikssund - 10. februar 2020

fodbold Hvor mange fodboldpiger og -drenge drømmer ikke om at tage til Barcelona for at spille?

For 19-årige Charlotte Hauerslev fra Frederikssund bliver drømmen opfyldt.

Hun er udtaget til det danske pige- og kvindehold, der til sommer deltager i VM i fodbold for spillere med cerebral parese, som er en hjerneskade. Det er første gang nogensinde, at kvinder er med til mesterskaberne, som arrangeres af den internationale organisation for cerebral parese fodbold, IFCPF.

Fodboldholdet, som Charlotte Hauerslev er en del af, består af ni spillere mellem 14 og 24 år, og spiller fem-mands-fodbold inde på banen.

Charlotte har en del odds imod sig som fodboldspiller. Hun er født med en hjerneskade og mangler en fjerdedel af hjernen. Oveni det kommer fysiske handicaps som et ben, der er kortere end det andet og lammelse i den ene side af kroppen. Som 16-årig fik hun også epilepsi, som hun i dag får medicin imod.

Mentalt er hun noget yngre end sine 19 år. Men det forhindrer ikke Charlotte i at være en god fodboldspiller:

"Det sjoveste er at kæmpe mod de andre. Det gælder om at have det sjovt," siger hun.

Bedste forsvarsspiller

Charlotte Hauerslev rider også og har gjort det siden hun var lille. Lægen anbefalede ridning, fordi det styrker hendes balance og giver flere kræfter i venstre side af kroppen. Det er ikke altid, at hun er så begejstret for at ride, men familien ved, at det er vigtigt.

"Vi har trumfet igennem, at hun skal fortsætte, fordi det er så vigtigt for hendes balance," siger hendes mor, Heidi Hauerslev.

Til gengæld behøver forældrene ikke trumfe noget igennem i forhold til fodbold. Det spil elsker Charlotte. Hun er forsvarsspiller og sætter en ære i ikke at lade nogen bolde komme forbi. Som hendes mor siger: "Du viger ikke tilbage for noget, når du står i forsvaret!"

"De kan bare ikke undvære mig på holdet, for jeg er den bedste forsvarsspiller," siger Charlotte selv.

"Jeg er stædig"

"Charlotte er vores lille fighter. Hun giver aldrig op. Sådan har hun altid haft det, helt tilbage til dengang hun ville lære at binde snørebånd og øvede sig på det time efter time, til hun kunne," siger Heidi Hauerslev.

"Jeg gider ikke give slip. Jeg er stædig, og så har jeg tålmodighed til at lære," supplerer Charlotte, der sidder med sin mor i hånden under interviewet.

Hun blev først diagnosticeret med cerebral parese som treårig, men allerede da hun var helt lille, stod det klart for hendes forældre, at datteren havde et handicap.

Hun har tidligere gået i specialklasse og går nu på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på Højagergård i Slangerup. Hun nyder at bage, ser me. Hun nyder at bage, ser med stor fornøjelse 'Den Store Bagedyst' med sin mor og håber en dag at kunne arbejde som bager.

Siden hun var 12-13 år har hun spillet i Slangerup & Omegns Idrætsforening. For øjeblikket er hun den eneste pige på holdet.

Holdet er for spillere med motoriske vanskeligheder i en almindelig fodboldklub, og den slags hold er der ikke så mange af, så ofte må spillerne køre langt, når de skal deltage i turneringer.

Det er Charlottes far, Jess Hauerslev, der kører hende til træning i Slangerup to gange om ugen.

Han vil også tage med til træningsweekenderne før VM, og han rejser med som ledsager til Barcelona, hvor det danske kvindehold kommer i konkurrence med hold fra Australien, Spanien, Japan, USA, Argentina, Holland og Venezuela.

Selv om forældrene ikke interesserer sig for fodbold, er de stolte over datterens indsats på banen.

"Charlotte har ikke haft normale vilkår," siger Heidi Hauerslev og vender sig mod datteren:

"Du har klaret dig fantastisk!"