Udskudt affaldsindsamling havde mindre tilslutning end tidligere år

Formanden for Byrådets Tekniske udvalg, Tina Tving Stauning, har dog ikke mistet modet oven på det begrænsede fremmøde og dermed resultat.

"Det er super, at Danmark Naturfredningsforening igen har stablet en indsamling af affald på benene. Cigaretskod og nu også mundbind hører ikke til i naturen eller på veje og stræder. Tak til alle dem, der har givet en hånd med i dag. Vi skal holde Danmarks natur ren" siger Tina Tving Stauning.

Og netop mundbind skabte opmærksomhed, da en affaldsindsamler kom til et stoppested, syd for Store Rørbæk.

Her lå der ved busstoppestedet flere mundbind; tilsyneladende kastet på jorden, når buspassagererne var stået af, fortæller affaldsindsamleren og tilføjer, at der ganske vist mangler en affaldsspand ved stoppestedet, men passagererne kunne vel have båret de brugte mundbind hjem, før de blev smidt ud!