Udligning: Fra minus 45 til plus på fire mio. kroner

Byrådet i Frederikssund Kommune slipper for at sætte skatten op eller gennemføre besparelser for 45 millioner kroner.

"Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os - via et tæt samarbejde mellem John Schmidt og mig - at gøre det tydeligt, hvordan forholdene er i Frederikssund Kommune, så det har kunnet indgå i beregningerne. Det er altså en ændring på 50 millioner kroner," lød det fra en tilfreds Hans Andersen, byråds- og Folketingsmedlem for Venstre.

Også Rasmus Stoklund, der er valgt for Socialdemokratiet i Frederikssund-kredsen er glad for aftalen:

"Det har været vigtigt at lave en bred aftale, og at begge de store borgmesterpartier (V og S, red.) er en del af den Jeg er også glad for indholdet, hvor der er forhandlet en mere retfærdig udligning på plads. For Frederikssunds vedkommende er jeg selvfølgelig også glad for, at der er blevet lyttet til de argumenter, jeg har fået og viderebragt fra både lokale partifæller, borgmesteren og administrationen. Det er lykkedes at nuancere opfattelsen af Nordsjælland som et sted, hvor alle spiser kaviar og drikker champagne. Det er derfor man nu går i det lille plus," konstaterer han overfor Lokalavisen.