Nordsjællands Politi kan melde om indbrud hos et lokalt advokatfirma.

Tyve løb med kaffemaskine og pengekasse

Et advokatkontor i Færgeparken har haft uønsket besøg

En kaffemaskine, pengekasse, bærbar pc samt nogle smykker er mellem klokken 15.00 mandag eftermiddag og 08.45 tirsdag morgen blevet stjålet fra et advokatkontor i Færgeparken.

Tyven eller tyvene har brudt et vindue op for at skaffe sig adgang, lyder det fra politiet.