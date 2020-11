Tyv kravlede ind i soveværelset

En tyv havde søndag været på rov i en villa på adressen Bakkebo i tidsrummet mellem klokken 15.55 og 22.45. Ved at opbryde et vindue til soveværelset, lykkedes det tyven at komme indenfor.

Der er endnu ikke klarhed over, hvad der er stjålet, det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.