Turistforening inviterer til fælles cykelture i skydeterrænet

Når Jægerspris Turistforening inviterer til de traditionsrige cykelture i sommerferien ude i skydeterrænet, så plejer det at være lidt af et tilløbsstykke.

Her kan alle være med, og så koster det ikke andet end måske lidt sved på panden. For man skal være villig til at trampe i pedalerne og medbringe sin egen madpakke, noget at drikke samt påklædning der passer til vejret. Alle ved jo, at den danske sommer kan være lunefuld.