Turisme: Flere søger naturoplevelser

Masser af far-mor-børn-tid, der skal fyldes fornuftigt ud og et fravær af de normale underholdnings- og kulturinstitutioner har for alvor fået danskerne til at få øje på den blå himmel, vandet og skoven, der byder på mere end mudder i skovbunden.

"Vi kan se, at vi hver formiddag har et par hundrede visninger af artikler, der handler om friluftstilbud i området. Det er en svær og ubehagelig tid, men vi kan se, at folks søgning nu retter sig mod de udendørs aktiviteter. Vi hører også fra anden side, at man mærker det. Blandt andet har vi være ti kontakt med en kajak-udlejer, der har oplevet, at man allerede nu begynder at efterspørge kajakudlejning. Det er helt usædvanligt for årstiden," fortæller Line Normann, der er turismeansvarlig hos Frederikssund Erhverv, der fortsætter: