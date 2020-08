Sunny Cagara er klar til at trylle for stor og små 15. august. Pressefoto

Trylleri og comedy i Park

Vær med, når tryllekunstnere og komikere giver deres bud på moderne komisk scenekunst i Parkteatret. Eventen foregår 31. august, og der vil være et show for børn (fra 7 år) og deres forældre klokken 15.00 og et show for de voksne (fra 15 år) klokken 19.00.