Tronskifte i filmklubben:Nu bliver Wagner til Withen

Sig Frederikssund Børnefilmklub, og navnet Jørgen Wagner er ikke til at komme udenom. I 50 år har han været formand, og blev hædret søndag, selvom det, ifølge ham selv, endnu ikke er et

definitivt farvel til børnefilm-universet og biografsalens mørke

"Det varer et stykke tid endnu, før jeg stopper helt. For sæsonen kører til marts, hvor vi har generalforsamling, og så skal jeg derefter hjælpe Benjamin (Withen, red.) i gang." Det fortæller Jørgen Wagner, 80 år, da Lokalavisen vil vide, hvad han fremover skal bruge tiden på, nu hvor Wagner bliver til Withen, og han ikke længere skal være formand for Frederikssund Filmklub for Børn og Unge.

Søndag kunne filmklubben fejre 50 års jubilæum i Parkteatret. Jørgen Wagner har været med fra begyndelsen.

Af samme grund har det, efter alt at dømme, nok ikke været nogen let sag for ham, da han forud for jubilæet i Parkteatret fik at vide, at han, for en gang skyld, ikke skulle foretage sig noget som helst. Han skulle blot læne sig tilbage og lade sig underholde og nyde. For de, som kender Jørgen Wagner, ved, at han er typen, der helst selv vil have snor i det hele.

"Jeg har åbenbart haft svært ved at sætte andre i gang. Det er svært at læne sig tilbage, når man er vant til at styre det hele selv. Det er nok rigtigt, at det skal være på min måde," indrømmer Jørgen Wagner med smil i stemmen.

50 år er lang tid. Jørgen Wagner fortæller, at der gennem alle årene særligt har været en ting, som har drevet ham:

"Børneblikkene, når de går ud af biografen. Jeg syntes, det var dejligt at se film med ungerne."

En enkelt gang var fornøjelsen dog langtfra til stede. Jørgen Wagner fortæller, at man havde valgt at vise filmen om Holocaust 'Drengen i den stribede pyjamas'. Filmen er populær men også meget omdiskuteret.

"Jeg er stadig ked af, at vi fik vist den film. Den var alt for barsk. Jeg husker, at der var et par forældre med i biografen den dag, og da filmen var færdig, måtte jeg gå ned og snakke med ungerne. Jeg kunne næsten ikke snakke med børnene, så berørt var jeg. Men jeg tror i virkeligheden, det var os voksne, som var mest påvirket af filmen. Men det er nok det, der nager mig mest i dag. Jeg prøver så vidt muligt at se filmene inden, eller bare se en trailer. Det havde jeg ikke gjort med denne."

Var overvældet Rollen som formand for Frederikssund Filmklub for Børn og Unge har ifølge Jørgen Wagner ført mange gode oplevelser med sig. Og mange børn i byen har på et eller andet tidspunkt i deres liv stiftet bekendskab med Wagner og filmklubben.

"Vi har i år skåret ned på antallet af medlemmer, på grund af Corona. Så hvor vi har ligget på omkring 600 børn, er vi nu nede på omkring 400. Tilmeldingen til den nye sæson, slutter ved udgangen af denne måned, så ved vi nøjagtig, hvor mange der har meldt sig ind for den kommende sæson."

Jørgen Wagner flyttede til Frederikssund i 1968, da han blev ansat som lærer på den nu nedlagte Oppe Sundby Skole. Det var sideløbende med lærergerningen, at han involverede sig i Københavns Skolebio i Frederikssund, indtil den lukkede i 1970.

"Vi var nogle stykker, som havde hjulpet til i Københavns Skolebio, og da den lukkede, blev vi enige om, at vi ville lave vores egen filmklub," fortæller Jørgen Wagner.

Frederikssund Filmklub for Børn og Unge var, i årene der fulgte, oppe på cirka 1000 medlemmer. Nogle år var Jørgen Wagner alene om at drive filmklubben. I dag består filmklubben af en bestyrelse og nogle hjælpere, som fordeler vagterne imellem sig, så hver især har tre-fire vagter i løbet af en sæson.

Flere film har censur. Det betyder, at tæller man Børnebiffen med, som er for børn fra femårsalderen, så er programmet inddelt i fire aldersgrupper.

"Jeg vil stadig være der, og se nogle at de gode film som bliver vist. Det kan også sagtens være, at man vil se mig hænge plakater op ude på skolerne forud for en ny sæson," spår Jørgen Wagner.

Under søndagens 50-års fejring i Parkteatret ventede der Jørgen Wagner en overraskelse.

"Dagen var meget overvældende. Blandt andet havde bestyrelsen fundet en gammel filmrulle i biografen, som var blevet malet, og hvor der stod - Frederikssund filmklub for børn og unge - 50 år i mørket. Den blev jeg meget rørt over at modtage. Jeg takkede dem, som jeg syntes skulle have en tak. Det vil sige dem, der havde en forbindelse mellem mig og biografen. Heriblandt min kone, som har hjulpet mig meget. Hun har læst korrektur og støttet mig," siger Jørgen Wagner og tilføjer:

"Nu vil jeg prøve at få samlet alle hjælpere og bestyrelsen til noget middag, så jeg kan sige dem ordentlig tak."