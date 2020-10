Er Covid-19 en såkaldt Force Majure, der kan fritage landets festivaler for at betale de aftalte honorarer til bands? Det er det helt centrale spørgsmål i efterspillet om hjælpepakken til festivalarrangørerne. Arkivfoto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Trods usikker økonomi: 'Festival er her også næste år'

Frederikssund Festival har 870.000 kroner ude at svømme efter Corona-aflysning i år

Lokalavisen Frederikssund - 17. oktober 2020

"Vi arbejder ud fra en plan om, at festivalen selvfølgelig er tilbage i 2021. Heldigvis har vi i flere år haft en god økonomi, og der er 250 ildsjæle, der er klar til at knokle for at få det til at lykkes. Så vi prøver at arbejde så normalt som muligt frem mod næste år."

Sådan lyder det fra Leon Røygaard, formand for foreningen bag Frederikssund Festival.

I den forgangne uge har festivalen indleveret de sidste papirer til Erhvervsstyrelsen i håb om at få dækket i hvert fald en del af mere end 870.000 kroner, festivalen har udgifter for.

"Men vi er langt fra sikre på, hvor meget vi kan få i kompensation," konstaterer han.

Af vejledledningen fra Erhvervsstyrelsens til festivalerne fremgår, at festivalerne skal skal have forsøgt at "afværge tab og begrænse tabets omfang med konkrete og dokumenterede bestræbelser (herunder om muligt ved at påberåbe dig force majeure)."

Det er da også lykkedes at forhandle en række udgifter ned.

Men samtidig har en række bookere også afvist, at landets festivaler kan påberåbe sig force majure og på dén måde slippe for at udbetale de aftalte honorarer.

Med støttepakken til arrangørerne har man efter bookernes opfattelse smidt kunstnerne under bussen, fordi deres økonomi ikke er en del af hjælpepakken.

"Man vælger at dele branchen på midten og behandle os ekstremt forskelligt," har Jimmi Riise, medlem af Danske Agenters Sammenslutning (D.A.S.), og direktør i bookingbureauet Copenhagen Music tidligere sagt til berlingske om hjælpepakken.

I Frederikssund er Leon Røygaard dog fortsat optimist med hensyn til at finde løsninger:

"Det er nødvendigt for alle, for det er jo ikke kun Frederikssund Festival, der ellers bliver ramt. Det er en fælles problemstilling, og der er ingen der har en interesse i, at festivaler må lukke, for så går det også ud over musikerne, der er på landevejen i sommerperioden."

Festivalen på Kalvøen har inden for de seneste år fordoblet det beløb, man anvender på at tiltrække bands til den lille festival.