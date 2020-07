Både Skibby og Jægerspris har haft voldsom fremgang i salget af sommerhuse, efter at coronakrisen tvang folk til at ændre vaner.

Trods høje priser går sommerhuse som varmt brød

Lokal ejendomsmægler om sommerhussalget: "Vi har haft flere gode år, men i dette forår har coronakrisen trykket gaspedalen helt i bund."

Lokalavisen Frederikssund - 20. juli 2020

Salget af sommerhuse i Skibby og Jægerspris går rigtig godt. Så godt, at ejendomsmæglerne har svært ved at skaffe varer til hylderne.

"Sommerhusmarkedet har egentlig haft det godt i flere år, men her under coronakrisen er gaspedalen trykket helt i bund. I de 11 år jeg har været mægler i kommunen, har vi aldrig haft så lavt et udbud," siger afdelingsleder og partner i EDC i Frederikssund, Claus L. Pedersen og tilføjer, at markedet indtil nu har haft 80 pct. mere salg i kommunen sammenlignet med sidste år.

Den ekstra interesse for at eje et sommerhus, blussede op kort efter nedlukningen af landet.

"Det begyndte i april. Maj måned har været helt vanvittig, juni har været rigtig god, men selv her ind i juli bliver folk ved med at kigge på sommerhuse," siger han.

Køberne kommer primært fra København og Storkøbenhavns området.

Priser bydes op Ifølge ejendomsmægleren stilner interessen for at købe sommerhus normalt af i sommerferieperioden.

"Det nye er, at folk i år også bruger deres sommerferie til at finde et sommerhus. Vi har mange fremvisninger, og vi hører folk sige, at de ikke skal rejse hverken i år eller næste år, så der er tale om langsigtet planlægning," fortæller Claus L. Pedersen.

Han ser også mange sommerhusejere renovere deres huse.

"Når jeg kører rundt og kigger f.eks. i Over Dråby, Vellerup Sommerby og Kulhuse, er det tydeligt at se, at sommerhusejerne er begyndt at bruge flere penge på deres huse. Standarden stiger, og man kan se, at der bliver gået til den med renoveringen."

For Claus L. Pedersen og hans kolleger er problemet nu nærmest at skaffe huse nok.

"Vi er ude at stemme dørklokker for at se, om vi kan få folk til at sælge, men folk bruger deres hus mere, så jeg forventer, at udbuddet holdes nede. Det betyder også, at priserne er skudt i vejret. Dels er udbudsprisen gået op, dels er flere huse solgt over prisen," siger han.

Eksplosion i salgstallene Jesper Finnemann-Andersen, der er partner i Home i Jægerspris kalder foråret 2020 for "en skør sæson".

"Det har været en skør sæson. Udviklingen er slet ikke gået, som vi havde regnet med efter udbruddet af corona. Vi mente, at det ville være naturligt for folk at passe på pengene i en krise, men hvad angår sommerhusmarkedet har det været stik modsat," siger han.

For Home i Jægerspris er salgstallene steget til det dobbelte.

"Der har været en voldsom eksplosion, og det hele har været med - ikke kun det billigste, men også det dyre. Tingene har generelt været solgt ret dyrt," siger Jesper Finnemann-Andersen.

Han hører fra sine kunder, at de i forbindelse med corona har følt sig låst inde i byerne uden mulighed for at rejse, og at de derfor har kastet sig ud i et sommerhuskøb. Efter hans opfattelse er det en tendens, der kommer til at holde.

"Jeg tror, at vores rejsevaner er ændret, og at folk kommer til at fortsætte med at ville holde ferie hjemme i Danmark," siger han.